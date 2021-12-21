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證券商前11月稅後淨利982億 大增97%

2021/12/21 21:07
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（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所今天公布，全體證券商11月稅後淨利新台幣98.52億元，較10月成長39.15億元，增幅65.94%。1至11月稅後淨利982.33億元，較去年同期成長483.91億元，大增97.09%。

證交所新聞稿指出，11月大盤總成交值約7.942兆元，較10月增加34.59%，帶動證券商經紀手續費收入達79.27億元，較10月增加44%；11月自營出售證券利益及證券評價利益較多，證券商自營業務淨利達32.24億元，較10月成長171.76%。

另外，11月承銷證券評價利益較多，證券商承銷業務增溫，淨利達11.68億元，較10月成長7.19億元，增幅約160.13%。

證交所統計，全體證券商1至11月經紀手續費收入達840.87億元，較去年同期成長101.20%，主因大盤總成交值較去年同期增加74.42%。

今年1至11月加權股價指數較去年同期大漲，使自營業務淨利達266.29億元，較去年同期成長155.96億元，增幅141.36%；1至11月承銷業務淨利55.48億元，較去年同期成長19.09億元，成長幅度約52.46%。（編輯：楊凱翔）1101221

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