台股小漲37點站上17800點 量能創3個月新低

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）美股大漲只讓台股高興半場，在多頭追價意願不強下，台股今天僅靠大立光、中小型電子股撐場，成交值持續萎縮，創9月17日以來新低，呈現以盤待變格局。

加權股價指數終場上漲37.56點、漲幅0.21%、收在17826.83點，成交值新台幣2519.87億元。大立光再創波段新高、站上半年線2423元，台積電也穩在平盤之上，國巨漲幅也超過3%，帶動被動元件多頭再起，金融、傳產表現則是相對弱勢。

分析師表示，台股穩站月線17687點之上，在全球股市中相對強勢，不過量能卻有逐漸退潮的趨勢，主要原因可能為今年僅剩6個交易日，外資陸續開始放假，加上萬八對投資人有一定的心理壓力，在全球股市受到通膨、變種病毒Omicron衝擊尚未完全平息下，要有效突破尚須更大刺激。

統一投信台股團隊表示，美國聯邦準備理事會（Fed）宣布加快縮減購債並且預計明年升息3次後，市場擔心資金撤離，台股隨著美股上下洗刷，個股因估值被重新定價而有較劇烈的震盪，不過，Fed目前貨幣政策調整並非收回資金，從總經角度來看，台股在農曆年前後還有高點可期。

統一投信建議，布局看好3大主軸，包括半導體、5G/伺服器/高速運算、汽車電子化趨勢，以及3個新趨勢，包括低軌道衛星、電子紙/電子標籤以及元宇宙等應用產業；傳產股看好歐美解封後，戶外運動用品以及低庫存產品例如衣服、鞋子等需求回升。（編輯：趙蔚蘭）1101222