合庫休士頓分行開業 在美開拓第4個據點

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（中央社記者吳佳蓉台北22日電）海外布局傳佳音，合庫商銀表示，休士頓分行已於美國當地時間12月21日正式開業營運，為繼西雅圖分行、洛杉磯分行及紐約分行之後，在美設立的第4家分行，也是海外的第25個據點。

合庫商銀今天透過新聞稿表示，擇選休士頓市作為第4個美國地區營運據點，主要考量休士頓市位處美國東西兩岸間，連結美墨兩國，具有優越樞紐位置，有助完善美國版圖完整性與服務連續性，並可增強拓展墨西哥灣區客群。

合庫商銀說明，休士頓市為美國德州第1大城，是墨西哥灣沿岸最大的經濟中心，以能源、航空工業及運河聞名世界，其休士頓港為世界第6大港口，為美國最繁忙的港口之一，外國輪船噸位第一，企業於此地設立總部的數量僅次於紐約市。

合庫商銀董事長雷仲達表示，目前25處海外據點橫跨歐、美、亞、澳等四大洲，就近提供台商客戶金融服務，支持在地企業成長，深耕當地金融。

雷仲達指出，近年來，銀行業海外收益已成為獲利重要引擎，海外金融版圖擴張也成為競爭力的重要指標，順應此一國際潮流，將積極培訓海外人才，厚植海外營運實力，持續在海外發光發熱。（編輯：林興盟）1101222