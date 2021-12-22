台北國際食品展登場 貿協：宅經濟帶動食品包裝商機

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（中央社記者曾智怡台北22日電）「台北國際食品展」今天登場，集結28個國家、478家參展商，提供全球買主一站式採購平台；貿協董事長黃志芳表示，宅經濟正夯，食品及貨物包裝帶動全球食品加工及包裝機械、容器等商機，相關採購需求大增。

貿協今天發布新聞稿表示，今年台北國際食品系列展集結28個國家、478家參展商，使用1120個攤位，以虛實整合方式呈現食品產業上、中、下游供應鏈，提供全球買主一站式採購平台。

黃志芳致詞時表示，疫情改變既有的生活模式，宅經濟正夯，外送飲食及貨品已成為新常態，業者因此更加重視產品製程化與自動化，以提高物流配送效率，其中包括食品及貨物包裝，帶動全球食品加工及包裝機械、設備、材料、容器等商機，採購需求大增。

貿協表示，此次展覽集結食品加工與包裝設備、包裝材料以及餐飲設備廠商，包含食品機械大廠安口展示擬真手工水餃機、國倉展出自動化製麵設備商等，展示台灣智慧製造實力。

此外，今年食品展最大亮點之一為來自歐洲、首次登場的立陶宛國家館，由立陶宛食品局LitFOOD帶來25家廠商特色農產食品，如巧克力、酒精性飲品、麵包脆片等；其中百年歷史的露特巧克力「Rūta」特別推出「85%經典黑巧克力立陶宛友好紀念款」，代表台灣到露特巧克力博物館8500公里的距離。

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其他亮點國家館包含來自非洲的友邦史瓦帝尼王國館，展出空運來台的辣木粉、辣木茶、酪梨咖啡、蜂蜜、蠟燭、精油及手工藝品；異國風味十足的中美洲及巴拉圭館，則帶來咖啡、可可、海產、牛肉等中南美洲物產。

黃志芳指出，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人每年喝掉200杯咖啡、比兩年前高出1倍，可見台灣人對咖啡的熱愛，咖啡商機持續看好，而中美洲正是全球咖啡重要產區。（編輯：林克倫）1101222