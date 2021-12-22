黨政軍條款卡關 NCC建議3延購物台執照申請期限

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（中央社記者蘇思云台北22日電）東森與MOMO購物台因黨政軍條款無法申請執照，NCC已兩度延長申請執照期限。NCC表示，法規需通盤考量，建議再修改衛廣法，第3度延長購物台申請執照年限。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥進行「如何兼顧消費者權益及消費購物頻道產業公平健全發展議題」專題報告並備質詢。

立法院11月24日初審通過民進黨立委陳歐珀、國民黨立委陳雪生等人日前提出有線廣播電視法（有廣法）第34條及第38條條文修正草案等案，鬆綁購物台執照許可納管義務，有望解除黨政軍不能投資購物頻道等規定。

「黨政軍條款」是指政府不得直接、間接投資廣電事業，但因為政府基金投資部分上市櫃公司，可能導致間接投資購物台，使東森與MOMO購物台在有廣法105年修法後，因為黨政軍條款，無法在期限內向NCC申請執照，該期限已2度延長到明年6月底。

陳耀祥表示，有廣法105年修正後，購物頻道必須新申請取得執照，目前已有5家購物台新取得執照。但是修法前已經存在的東森購物1台到5台以及MOMO購物1台與2台共7個頻道，至今尚未申請執照。

陳耀祥指出，黨政軍條款實施後，已碰到實務上適用困難、違反比例原則的問題，裁罰對象合理性也有爭議，建議黨政軍條款應該適度修正，目前已有系統業者向大法官提出釋憲申請。

陳耀祥表示，NCC已接獲司法院通知配合提出相關說明，如果大法官認為黨政軍條款違憲，會對廣電三法相關規定進行通盤檢討，並擬具合於憲法精神的法案。對監理機關而言，必須整體系統性綜合考量。

陳耀祥會後受訪告訴中央社記者，希望透過衛星廣播電視法（衛廣法）修法，延長申請執照的期限，也比較可以顧及既有已經取得執照業者的權益。至於NCC是否會提出延長年限的修法版本，陳耀祥指出，NCC不會提自己的版本，尊重個別委員提案。

不過，今天多位立委質疑NCC對購物台修法案一延再延，沒有認真面對該議題。

立法院交通委員會召委、民進黨立委陳明文今天批評，11月24日依議事規則審查法案，陳耀祥跟官員當天沒表達異議，NCC卻在事後發布反對修法的新聞稿，「事後才放炮，感覺很差」。

民眾黨立委邱臣遠與無黨籍立委蘇震清也呼籲，NCC應該積極面對購物台修法問題，如果要修法延長期限，也應該提出應對方案。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1101222