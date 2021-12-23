金管會不動產專案金檢 年底前啟動持續至明年首季

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（中央社記者謝方娪台北23日電）房市火熱，金管會緊盯銀行不動產授信，將於年底前啟動新一波不動產專案金檢，本次金管會將金檢的10家銀行中，民營銀行較公股銀行多，預計明年首季結束檢查。

金管會檢查局長張子浩今天在立法院財政委員會後接受媒體聯訪時表示，新一波不動產專案金檢將在年底前啟動，預計金檢結束可能在明年第1季；本次金檢對象包含10家銀行、7家信用合作社、3家票券公司。

對比金管會去年首波不動產專案金檢，本次新納入信合社為檢查對象，3家受檢票券公司和上次皆不同，10家受檢銀行名單則盡量不重複。張子浩坦言，篩選指標為不動產授信成長率及餘額等，篩選後仍難免有重複的銀行。

張子浩也透露，新一波不動產專案金檢銀行名單，民營較公股多一點，大小型銀行都有。

民進黨立委郭國文今天在立法院財委會質詢時指出，金管會上半年金檢發現金融機構不動產授信業務有欠妥適，包含借戶沒有如期動工且一再延後開工，同一土地或房子短期內重新鑑價或交易，導致價格大幅提升等，形同以貸養貸、以約換約。

張子浩表示，首波不動產專案金檢10家銀行中，初步印象有近一半銀行有以貸養貸情形，檢查局出具意見後，已嚴格要求個案改善，並通案轉知銀行公會，請各銀行全面檢視自身是否有類似缺失。

金管會去年12月15日至今年3月31日啟動首波不動產專案金檢，針對10家銀行和3家票券公司辦理專案金檢，其中揪出國銀4大缺失。

第一，在購屋貸款部分，銀行對借戶已經持有多筆或短期辦理多筆購屋貸款，並沒有確實查證購屋用途合理性，就以購置住宅貸款名義核貸。

其次，在購地貸款部分，銀行沒有向借戶徵提明確的興建動工期程，或是借戶多次辦理續約展期，銀行沒有有效督導借戶依約動工開發，導致貸放後幾年都還沒有動工興建，即俗稱的「養地」，此部分10家銀行皆有此缺失。

第三，在餘屋貸款部分，有銀行對於餘屋貸款承作條件並沒有符合內部所定規範，也沒有建立例外案件的管理機制，例如借戶去化資金時程過長，沒有逐步收回貸款額度或調高利率等。

第四，在工業區土地貸款部分，銀行沒有向借戶徵提新建或開發企劃，或是所徵提的企劃內容其實不明確，銀行卻仍然核准貸放。（編輯：林興盟）1101223