補教股亞洲教育平台 申請創新板上市

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（中央社記者潘智義台北23日電）經營補習班的亞洲教育平台公司今天向台灣證券交易所送件，申請股票上市，為今年度第2家台灣創新板申請股票上市。

亞洲教育平台公司於民國108年11月25日登錄興櫃。證交所今天新聞稿指出，亞洲教育平台負責人為吳明錦，實收資本額新台幣3億792萬元，主要從事短期升學補習業務。

亞洲教育平台109年度稅前純益1億8841萬元，每股稅後盈餘4.48元。

證交所今年推出台灣創新板，並於7月20日正式開板，仁新醫藥在4月12日申請在創新板上市，為第一家申請的公司，但7月13日開板前撤件。

證交所推動創新板，主要目的為打造具競爭優勢的資本市場環境，協助創新事業提早進入資本市場籌資，有利取得營運所需資金後快速成長，並可提升上市掛牌公司國際能見度。

證交所規範台灣創新板上市條件，要求申請公司已依公司法設立登記滿2年以上、外國發行人或其任一從屬公司則應有2年以上業務紀錄，申請上市時普通股股份發行總額達新台幣1億元以上，且發行股數達1千萬股以上。

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投資人資格方面，創新板僅限符合資格的合格投資人才能參與交易，分別為專業機構投資人，包括銀行、保險公司、證券商、基金管理公司等機構；法人或基金總資產超過5000萬元且具備金融商品專業知識及交易經驗者，以及依法設立的創業投資事業。

可以投資創業板的自然人部分，其淨資產須達1000萬元或最近2年度平均所得達150萬元及具有2年投資證券經驗，初次交易時應簽署風險預告書，始得委託證券經紀商交易。創新公司原始股東或員工若未符合上述投資人資格者，仍得委託證券經紀商賣出持股。（編輯：楊蘭軒）1101223