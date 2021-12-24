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股匯雙漲 新台幣連4升收27.738元創2週新高

2021/12/24 18:27（12/24 19:50 更新）
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新台幣兌美元連4升，24日收盤收27.738元，升值5分，且創下近2週新高紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元連4升，24日收盤收27.738元，升值5分，且創下近2週新高紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台股今天再戰萬八，有利新台幣匯率延續偏升走勢，加上出口商年前拋匯需求出籠，新台幣兌美元連4升，今天收盤收27.738元，升值5分，且創下近2週新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額則為10.03億美元。

台股今天在中小型股帶動下，盤中突破萬八大關，最高至18039.85點，寫下歷史新天價，但量能不足、資金輪動加快，午盤漲勢收斂，終場以17961.64點作收，上漲14.98點。

外匯交易員表示，耶誕假期到來，外資陸續放假去，交投明顯縮水，不過台股盤中攻上萬八關卡，仍帶動部分外資匯入買超台股，加上月底出口商有拋匯的實質需求，支撐新台幣維持升勢；新台幣兌美元今天開盤價為27.78元，最高27.718元、最低27.79元。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值4.2分或0.15%，週線由貶翻升。

外匯交易員指出，由於耶誕節及元旦假期將至，使得近期匯市交投略顯清淡，以實質需求為主，之後若外資年後歸隊並續匯入，又有出口商拋匯需求進場，新台幣料將呈現區間偏升格局。（編輯：楊凱翔）1101224

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