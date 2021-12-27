神腦擴大非通訊類版圖 成立智慧生活團隊

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（中央社記者吳家豪台北27日電）3C通路商神腦國際今天在法人說明會指出，為擴大非通訊類商品及服務，今年下半年已成立智慧生活相關團隊，未來3年將以手機5G應用、智慧生活、生活保健作為3大營運核心。

神腦今年前3季合併營收達新台幣215.28億元，年增10.9%；營業毛利24.66億元，年增9.1%；稅後淨利4.19億元，年增47.8%；每股盈餘1.63元。

神腦數位創新事業部總經理陳世祥說，5G開台後加速智慧家庭與物聯網發展，神腦會持續推動相關應用，並開發個人保健相關商品，讓智慧生活及生活保健成為神腦營運的第二和第三隻腳。

他說，神腦非通訊類商品占比已從去年前3季的25%提升到今年前3季的27%，其中智慧家電與5G感測設備持續成長。

這3年來，神腦也調整線上結合線下的虛實整合（Online To Offline，O2O）運作模式，線上銷售比例從去年前3季的5%提升到今年前3季的11%。神腦推出的無本創業平台今年前3季累計招募521人，銷售金額超過1000萬元。

展望未來營運策略，陳世祥說，神腦會發展全生態鏈商品及服務，今年下半年已成立智慧生活相關團隊，負責安裝及運送後勤等服務，並投入智慧家電、智慧安控生態圈，延伸到中小企業需要的智慧辦公室和智慧環控領域。

他表示，神腦明年1月將大舉推廣已取得總代理的生活保健品牌Sakuyo，除了成人保健領域之外，也會開發兒童及寵物相關商品。（編輯：楊蘭軒）1101227