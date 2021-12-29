促參金額連4年衝破千億 北市暫居地方招商王

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（中央社記者吳佳蓉台北29日電）財政部統計，今年截至12月28日，促參簽約案件達132件、金額新台幣1246億元，估全年件數有望挑戰新高，金額則連4年破千億關卡；地方招商競爭激烈，暫由北市居冠，但最終勝負仍未底定。

財政部促參司今天舉行例行記者會，促參司司長李建賢指出，今年本土疫情一度相當嚴峻，各項招商活動受限制，推動時程至少遞延3個月以上，所幸在地上權、都市更新大案支撐下，促參簽約金額仍突破千億元。

廣義來看，合計依據促參法及非促參法辦理的案件，今年截至12月28日，促參簽約案件達132件，距2015年最高紀錄138件僅一步之遙，加計最後幾天進件量，今年件數有望挑戰歷史新高。

李建賢表示，若沒有疫情干擾，今年促參簽約可望上看1500億元，來到史上新高，不過，隨推案時程遞延，相對看好明年（2022年）促參態勢，全年簽約金額估將超越今年，政府打炒房措施，也可能促使流向房市的資金轉向公共建設，有望帶來利多。

李建賢指出，盤整光是以促參法辦理的案件，就有多達29案、275億元可望陸續於明年第1季簽約，此外，也相當看好明年長照機構類、環境及污染防制類案件的表現。

在地方政府部分，統計至28日以台北市政府簽約金額275.77億元，暫居全國之冠，台南市以223.67億元居於第二，新竹縣在位於竹科附近的4塊產業專用區地上權案帶動下，衝上第3名，簽約金額達135.11億元。

全國排名第4為新北市，簽約金額77.55億元，第5名為高雄市，簽約金額75.27億元，第6名為台中市，簽約金額47.71億元。

李建賢表示，不過，今年地方政府競爭激烈，即使離年底只剩幾天，大家都還在衝刺，加上據了解某一直轄市近日正努力促成大案簽約，若順利於年底前完成，名次還會洗牌，北市尚未穩拿第一，最終勝負仍未底定。（編輯：楊凱翔）1101229