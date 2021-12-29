海外布局銀行助威 志強國際2.5億美元聯貸完成簽約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）助攻台商海外布局，第一銀行今天與友嘉集團旗下的MAG US Holding Inc.完成8400萬美元聯貸案簽約，兆豐銀行也在今天與有「足球鞋王」之稱的志強國際完成2.5億美元聯貸案簽約，未來營運發展備受看好。

兆豐銀行及第一銀行今天先後發出新聞稿，宣布最新聯貸案簽約消息。

兆豐銀行表示，今天與志強國際簽訂2.5億美元聯貸案，取得資金將用於支應印尼、越南及柬埔寨擴建新廠、生產營運所需的海外資本支出，以及充實營運週轉金等資金需求；聯貸案由兆豐銀行統籌主辦，玉山銀行及台北富邦銀行、新光銀行、上海商銀、國泰世華銀行及第一銀行等踴躍參貸，不到兩個月即完成籌組簽約，銀行團對志強國際深具信心，看好其未來營運發展。

兆豐銀指出，志強國際創立之初以進出口球鞋及運動產品貿易為主，由通路跨足生產代工已逾20年，且專攻高專業、高難度足球鞋，目前集團總部設於台中七期，以台灣為運籌中心，生產基地遍布越南及柬埔寨，主要客戶包含國際知名運動品牌，以高端製鞋工藝技術奠定其市場地位，營收獲利豐厚。

志強國際除為全球知名足球鞋供應商，更享有「足球鞋王」美譽，今年4月志強-KY成功在台上市，也獲得投資人肯定；此外，近年也積極開發新客戶，為滿足品牌客戶需求及提高企業經營效能，擴建印尼、越南及柬埔寨新廠，預計未來產能將大幅提升。

另一方面，第一銀行也於今天與友嘉集團旗下的MAG US Holding Inc.完成8400萬美元聯貸案簽約，由一銀統籌主辦並擔任管理銀行，土地銀行、合作金庫商業銀行及華南銀行共同主辦，中國輸出入銀行、台企銀、彰化銀行、高雄銀行等均有參貸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一銀說明，MAG US Holding Inc.為友嘉集團旗下公司，友嘉集團為全球前三大CNC工具機集團，近年透過併購日本、美國、德國等30餘家工具機與設備製造廠，提升相關生產技術，並擴大產品線與營業規模，目前工具機事業群共有37個工具機品牌，50個生產基地，分布於全球十大機械製造國。

近年美國政府推出「美國製造」政策，促使製造業回流，估將帶動經濟新一輪成長動能，並使美國工具機需求將隨之成長，MAG US Holding Inc.營運發展也可望受惠。（編輯：楊凱翔）1101229