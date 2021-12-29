股東提董事會無效之訴 國票金公告接獲法院通知

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（中央社記者蘇思云台北29日電）國票金併購安泰銀行案，對於台灣苗農乳品公司向法院提起確認10月14日董事會決議無效的訴訟，國票金今天表示，內部已研擬相關訴訟程序，評估對公司營運及財務無重大影響。

國票金10月14日召開董事會通過安泰銀行股份轉換案，也在12月2日舉行股東臨時會通過併購案。不過，國票金大股東耐斯集團日前指出，有國票金小股東向智慧財產及商業法院提出訴訟，請法院確認國票金10月14日董事會決議無效，該案已正式立案。

國票金今天晚間發布重大訊息，已經接獲法院通知關於確認董事會決議無效的訴訟案，原告為台灣苗農乳品發展公司，請求法院確認10月14日董事會的討論案，包括國票金跟安泰銀行的股份轉換案、發行甲種特別股、辦理普通股現金增資案等案的董事會決議無效。

國票金指出，已研擬相關訴訟程序，將委請律師依法定程序辦理後續事宜，評估截至目前對公司營運及財務並無重大影響，也將依法向主管機關金管會呈報訴訟事宜。

國票金指出，尊重股東行使相關股東權利及提起訴訟，不過，該次董事會是經過公司法令遵循部門評估及外部顧問律師意見，一切都依法律規定辦理，並無適法性等疑慮。（編輯：楊凱翔）1101229