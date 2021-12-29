三星西安廠因疫情減產 NAND Flash報價受關注

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（中央社記者張建中新竹29日電）三星（Samsung）今天宣布，受COVID-19疫情影響，決定暫時調整中國西安廠的營運，意味減產。業界高度關注儲存型快閃記憶體（NAND Flash）後續報價走勢變化。

中國陝西省西安市日前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而封城，三星今天發布聲明，表示因疫情的持續情況，決定暫時調整中國西安的製造工廠營運。

三星指出，這一決定首要目的是為了保護員工和合作夥伴的健康和安全。三星將採取一切必要措施，包括利用全球製造網路，確保客戶不受影響。

市調機構集邦科技表示，三星在西安設有兩座大型工廠，均生產高層數3D NAND Flash，投片量約占三星NAND Flash總產能42.3%，占全球比重達15.3%。

集邦科技調查，今天3D TLC NAND Flash現貨均價皆持平表現，並未因三星宣布調整西安廠營運而出現顯著波動。不過，MLC規格NAND Flash現貨價持平至上揚1.39%。

業界高度關注NAND Flash後續報價走勢變化。集邦科技先前也預期，明年第1季NAND Flash合約價跌幅不排除可能較預期收斂。（編輯：楊蘭軒）1101229