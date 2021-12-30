109年研發經費增速14年新高 研究人員高齡化

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（中央社記者蘇思云台北30日電）科技部今天公布「109年全國科技動態調查」，全國研發經費新台幣7188億元，年增率是14年來新高，達8.8%；研發經費占國內生產毛額（GDP）比率也續創歷史新高，達3.63%。研究人員年齡結構則有高齡化趨勢。

科技部今天發布新聞稿，指出調查3重點。第一，民間研發能量增強，研發經費明顯成長。109年全國研發經費中，來自民間部門研發經費為5982億元，年成長10.6%，來自政府部門研發經費為1206億元，僅微幅成長0.7%，其中民間部門研發經費占全國研發經費比率83.2%。

科技部指出，109年台灣防疫有成，經濟活動並未停擺，再加上各國在5G、人工智慧（AI）物聯網及遠距商機等高階產品需求增加等因素，帶動台灣半導體相關產業鏈研發能量，因此來自民間部門的研發經費在109年呈現較大幅度的成長。

第二，高科技產業穩健發展，科學園區研發占比提高。科技部指出，企業部門向來是台灣研發主力，企業部門所執行的研發經費占全國研發經費的比率自107年起已突破8成，109年全球經濟因疫情大受影響，但因為台灣防疫得宜，不僅GDP成長優於預期，企業研發經費更較108年成長11%，企業規模愈大、研發能量愈強。

科技部表示，科學園區匯聚積體電路、電腦及週邊、通訊、光電、精密機械及生物技術等廠商，近年來半導體等高科技產業持續發展，109年科學園區廠商執行研發經費占全體企業比重達42.3%，有逐年提高趨勢。

科技部指出，第三，研發人力持續增加，男女性別比率維持穩定，但研發人員有高齡化趨勢。109年我國研發人力全時約當數（Full Time Equivalent，FTE）為279647人年（person-years），較108年成長3%，不同類型的研發人力都有增加。

在研發人力性別統計方面，109年全國男性研發人力FTE數為208528人年，女性研發人力FTE數為71119人年，男女性研發人力歷年都維持約3比1。

科技部指出，觀察研發人力中的研究人員，數量雖持續成長，但34歲以下及35到44歲研究人員占比分別為38.5%以及34%，較108年的38.9%與34.7%略為下降。45歲以上占比則逐年上升，至109年達27.5%。

其中，在高等教育部門，除55歲以上研究人員占比上升至19.4%外，其餘各年齡層占比皆持續下降，由此可見，我國研究人員年齡結構略有朝高齡化發展的趨勢。

科技部指出，109年全球深受疫情影響，不過，台灣全國研發經費及研發人力仍維持雙成長狀況，反映在關鍵時刻，公私部門都掌握契機，持續增加研發量能。（編輯：楊蘭軒）1101230