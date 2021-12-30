台股本週上漲257點 化學股最強勢

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（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天封關，終場下跌29.44點，收在18218.84點；本週上漲257點，漲幅1.43%，其中以化學類指數上漲5.1%最強勢，造紙類指數下跌1.08%摔最重。全年則上漲3486點，為史上第3大漲點，漲幅23.7%。

台股今天封關，5線收紅，包括週線漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。

根據台灣證券交易所統計，本週未含金融類指數上漲226.29點，漲幅約1.45%，未含電子類指數上漲176.87點，漲幅約0.88%，未含金融電子類指數上漲120.26點，漲幅約為0.71%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆104.14億元，全體上市股票成交金額為9661.25億元，股票成交量週轉率為2.16%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2903.03億元，占全體上市股票交易金額30.05%；光電類1221.30億元，占12.64%；航運類1217.41億元，占12.6%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為光電類8.29%、化學工業類5.48%、電子零組件類5.39%。

累計今年初開盤迄今共244個交易日，集中市場總成交金額為95兆5156.08億元，市場日平均成交金額為3914.57億元，股票成交量週轉率為205.32%，股票日平均成交量週轉率為0.84%。

今天全體上市公司市場總值為新台幣56兆2820.19億元較上週12月24日市值55兆5829.12億元增加6991.07億元，增幅約為1.26%。（編輯：楊蘭軒）1101230