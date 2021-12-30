更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300

台股本週上漲257點 化學股最強勢

2021/12/30 21:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北30日電）台股今天封關，終場下跌29.44點，收在18218.84點；本週上漲257點，漲幅1.43%，其中以化學類指數上漲5.1%最強勢，造紙類指數下跌1.08%摔最重。全年則上漲3486點，為史上第3大漲點，漲幅23.7%。

台股今天封關，5線收紅，包括週線漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。

根據台灣證券交易所統計，本週未含金融類指數上漲226.29點，漲幅約1.45%，未含電子類指數上漲176.87點，漲幅約0.88%，未含金融電子類指數上漲120.26點，漲幅約為0.71%。

本週集中交易市場總成交金額為新台幣1兆104.14億元，全體上市股票成交金額為9661.25億元，股票成交量週轉率為2.16%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2903.03億元，占全體上市股票交易金額30.05%；光電類1221.30億元，占12.64%；航運類1217.41億元，占12.6%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為光電類8.29%、化學工業類5.48%、電子零組件類5.39%。

累計今年初開盤迄今共244個交易日，集中市場總成交金額為95兆5156.08億元，市場日平均成交金額為3914.57億元，股票成交量週轉率為205.32%，股票日平均成交量週轉率為0.84%。

今天全體上市公司市場總值為新台幣56兆2820.19億元較上週12月24日市值55兆5829.12億元增加6991.07億元，增幅約為1.26%。（編輯：楊蘭軒）1101230

延伸閱讀
台股本週下挫13.67點 航運類股跌最重台股本週上漲327點 市值增加逾兆元台股本週下跌448點 市值蒸發逾兆元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀