台股交投熱 證交所今年獲利豐加碼做公益

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（中央社記者潘智義台北31日電）台股今年不但在萬八高點之上屢創新高，總成交金額新台幣95兆5156.08億元更創有史來最大巨量，較去年大增逾9成，台股交投熱絡，除貢獻稅收激增，證交所獲利也攀升，投入公益資金更充沛。

台灣證券交易所主管日前接受電話採訪時表示，今年台股交投熱絡，獲利可期，但目前尚未結出數據，須待明年才能公布財報，並決定配發多少股利給股東。

主管強調，證交所獲利除了分配給股東，更有一定的資金會按比例用於公益、回饋市場，例如投入ESG（環境、社會責任、公司治理）、教育宣導，捐助弱勢團體、食物銀行、金融教育，或針對重大事件提供專案救助。

證交所獲利主要來自券商，台股今年成交量之高，史無前例，台股發燒，證券商獲利大增，證交所先前公布全體證券商11月稅後淨利達新台幣98.52億元，月增近66%，今年前11月累計稅後淨利共982.33億元，年增約97%，雖目前尚未公全年獲利，但從成交量創新天量的熱度來看，券商今年肯定大豐收。

券商獲利佳，交給台灣證券交易所的規費跟著水漲船高，從證交所董事長許璋瑤10月18日在立法院財委會答詢內容來看，2020年證交所獲利57.96億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.72元；2021年上半年稅後盈餘已達51.63億元，較去年同期大增約123%，EPS高達6.88元。

台灣證券交易所獲利分配給股東，而主要股東包括台灣銀行、台灣土地銀行、台灣中油、兆豐國際商業銀行，都是泛官股機構；另外，重要股東還包括台灣水泥公司、永豐餘投資控股公司、國票綜合證券、元大證券、富邦證券、華南商業銀行、日盛證券等知名企業及券商。（編輯：趙蔚蘭）1101231