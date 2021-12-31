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力成：西安廠500員工獲安置 產能12/31完全恢復

2021/12/31 21:06
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（中央社記者潘智義台北31日電）記憶體封測廠力成科技30日公告，為因應COVID-19疫情，西安市政府公布全市社區及單位實行封閉式管理，西安廠產能利用率僅4至5成；但力成科技今天宣布，西安廠產能完全恢復。

力成科技發布新聞稿說明，今天下午經過西安政府及客戶的協助，順利將原住宿於西安廠封閉員工宿舍內約500名員工安置在附近旅館，並於晚間投入生產，員工往來工廠及旅館均安排專車接送。

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力成科技強調，雖然西安廠面對封閉管理事件，但目前產能完全恢復，對明年1月的業績將不會有任何影響，會持續加強防疫措施，確保員工免於染疫，以維持工廠正常營運。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情新增病例影響，擁有近1300萬名常住人口的中國陝西省西安市，23日起封城抗疫，當地重要廠商有韓國三星（Samsung）在西安的記憶體廠，美光（Micron）與力成合作在西安設置的封裝廠等。（編輯：林興盟）1101231

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