IPO籌資去年321億6年新高 今年聚焦半導體、ESG

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（中央社記者吳佳蓉台北3日電）資誠（PwC）統計，2021年台灣IPO籌資額達新台幣321億元，創近6年新高，保持在成長軌道，樂觀看待今年IPO市況，估半導體仍將為主力，整體將持續朝多層次市場架構推進，此外，ESG表現也將成籌資關鍵。

台股上市櫃首次公開發行（IPO）概況，資誠聯合會計師事務所今天發布新聞稿指出，統計台灣2021年上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共31家，比2020年的30家增加1家；募資金額321億元，不僅遠高於2020年的147億元，更創2016年來新高。

其中，募資額最高者為晶圓代工廠力積電達76.9億元，占上市櫃總籌資額24%，其次為鋰電池模組大廠AES-KY，募資額為47.8億元。

此外，根據掛牌時間季度可畫出一條微笑曲線，去年第1季有11家掛牌，9家在第4季掛牌，第2季及第3季則因受疫情影響而略減，分別為6家及5家，但從9月起即回穩，維持每月3家的掛牌速度，顯示台灣IPO市場正在重返軌道，可望重拾往日歡笑。

展望今年（2022年），資誠審計營運長徐聖忠指出，主要有三大觀察重點。

第一，半導體產業仍為主力，台灣半導體產業在全球供應鏈的獨特性及重要性，在美中美貿易角力及疫情推波助瀾下不斷獲得突顯。在全球科技持續創新，科技巨擘不斷提出創新構想，半導體應用領域越來越廣大趨勢下，合理推論將繼續保持在IPO市場領頭羊的地位。

第二，多層次市場架構將持續推進，台灣創新板及戰略新板去年7月開板，簡化的IPO規範及更好的籌資效率，對創新類型公司具一定吸引力。去年有6家企業登錄戰略新板，創新板也有公司陸續提出申請，相信在累積足夠成功籌資案例後，有機會成為台灣資本市場的另一個亮點。

第三，ESG（環境、社會責任、公司治理）投資觀念將更加普及，好的獲利仍能吸引投資人，但若無法將ESG融入企業策略中，將很有可能失去投資人的關愛；因此，企業能否將ESG與企業策略相結合並且清楚呈現給投資人，將成為影響未來籌資能力的重要關鍵。

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資誠審計服務市場發展長徐明釧表示，今年雖疫情干擾仍在，但隨疫苗出現、疫情逐漸穩定，全球經濟活動正調整復原中，預期有意願進入資本市場的企業應會去年增加，台灣IPO市場有機會創造近年家數新紀錄。

除市場較熟悉的半導體及生技醫療產業，與元宇宙（Metaverse）概念相關的應用領域，如人工智慧、物聯網、虛擬實境、擴增實境（AR）、5G等，也將成為閃耀焦點。（編輯：楊凱翔）1110103