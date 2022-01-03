中保科：30年來業績年年成長 樂觀看好今年

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（中央社記者潘智義台北3日電）中保科技副董事長林建涵今天表示，除復興航空解散影響當年業績外，中保科30年來業績年年成長，近年每股稅後盈餘都有4元至5元，樂觀看好今年。

林建涵在媒體交流會指出，美中貿易戰不停，台灣特殊的地位可望持續受惠，樂觀看待台股行情在萬八之上繼續升溫。中保科不但穩定配發股利，今年員工也加薪4%。

林建涵轉述中保科技集團總裁林孝信很關心基層，這波調薪中以基層人員受益最大；其中薪資最高調幅可達13%，因憂心物價通膨下，不少外租族人員的生活壓力，因此，近年來積極推動優質會館，提供外調人員入住，每月只要負擔新台幣100元清潔費，提著行李就可輕鬆入住台北與高雄的蛋黃區。

他說，目前警衛業務占整體營收約18%，明年可望降至10%，

另外，林建涵樂觀期待2022年智慧城市以及智慧社區的產業發展，尤其台灣房市今年交易量可望突破34萬棟大關，中保集團切入新建築市場將近20年歷史，上市公司的建案有一半是中保科技負責的。客戶需求從安全監控、門禁延伸到停車場監控、弱電等服務，長年合作的客戶有國泰建設、富邦建設、宏普建設、忠泰建設、潤泰等。

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林建涵表示，力推一條龍式的整合服務，如房屋拆除後的空地利用，可由國雲停車管理創造現金流，前段招標施工蓋房子，國產建材實業可提供高品質混凝土進行澆築，等到中段建築完成，保創科技可提供機電、給水、消防、空調、災防等設備進駐，後段社區的營運管理，則可運用中保無限+的物聯網技術，提供智慧樓管、雲端警衛、智慧家庭等生活服務。

另外，去年11月8日啟動的中保好生活，開通兩個月下載就突破5萬人次下載 ，且申請安裝使用已經超過1000個社區，即日起也全面開啟好點回饋3%活動。（編輯：蘇志宗）1110103