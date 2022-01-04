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財政部新人事 蔡碧珍調任北區國稅局長

2022/1/4 17:48
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（中央社記者吳佳蓉台北4日電）財政部今天宣布，北區國稅局局長王綉忠即將屆齡退休，其職缺將由高雄國稅局局長蔡碧珍調任，賦稅署副署長李怡慧則同步陞任高雄國稅局長，訂於14日交接。

財政部今天透過新聞稿表示，隨北區國稅局局長王綉忠將在16日屆齡退休，將有一波新人事變動，行政院已核定由現任高雄國稅局局長蔡碧珍調任北區國稅局局長，同時，賦稅署副署長李怡慧，則陞任高雄國稅局局長。

財政部指出，前述首長交接典禮訂於14日於財政部舉行，由部長蘇建榮親自主持。至於賦稅署副署長遺缺，財政部仍在尋覓人選中。

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在新任首長經歷方面，財政部表示，李怡慧畢業於政治大學財政學系、財政研究所，曾任賦稅署科長、專委、副組長、組長，以及財政部稅制委員會專委、財政部司長等職，現職為賦稅署副署長。

蔡碧珍學歷則為政治大學國貿系學士、美國紐約大學會計學碩士，曾任賦稅署科長、專委、副組長、組長、副署長，以及中區國稅局副局長、局長、南區國稅局局長等職。（編輯：林興盟）1110104

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