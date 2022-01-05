漢翔Alighter電動巴士全球首發 進軍歐美市場

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（中央社記者蔡芃敏台北5日電）漢翔攜手唐榮等公司進軍電動車市場，Alighter電動巴士首場發表會今天登場，採用複材車身，重量減少約600公斤，續航力提升至450公里以上，將瞄準日本、歐美市場。

漢翔去年10月攜手唐榮等公司組成電動商用車CTP（Commercial Taiwan Partnership ）聯盟，已將概念轉化為實體，Alighter電動巴士問世，全球首場發表會今天登場。

漢翔指出，新型電動巴士採用複材車身，車身輕量化後、減少約600公斤，使續航力提升至450公里以上，0至20公里的加速僅需2.3秒，大幅縮短加速時間，後續將進軍東南亞、日本與歐美市場。

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漢翔董事長胡開宏說，去年是漢翔科技服務業務的豐收年，跨足車用、儲能、渦輪機維修，持續有亮麗表現。漢翔攜手唐榮，合作已有初步成果，近期又與中興大學簽訂合作備忘錄（MOU），漢翔除了強化策略聯盟，也聚焦人才培育。

展望今年表現，胡開宏說，民用飛機業務逐步回春，軍用高教機出貨數量將提升，去年交機2架，今年將交機8架。雖然匯率、海運運費與原物料仍將影響營運，不過今年展望審慎樂觀。（編輯：張均懋）1110105