台數科小金雞興櫃掛牌 鑫傳打造匯流生態系

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（中央社記者江明晏台北7日電）台數科集團孵育小金雞，旗下子公司鑫傳國際多媒體科技今天興櫃掛牌，結合電商、內容、頻道三方資源，力拚打造5G數位匯流生態系。

台數科集團董事長廖紫岑身兼鑫傳董事長，他透過新聞稿表示，鑫傳在台數科集團20多年，2018年至2020年的每股盈餘（EPS）都有新台幣4、5元，獲利穩定，是集團小金雞。

廖紫岑說，鑫傳今天正式興櫃掛牌，這也是台灣數位光訊科技集團在2015年上市後，第一家集團獨立出來申請上櫃的子公司。鑫傳營業項目以經營電視購物、衛星電視台、節目製作、廣告銷售為主，於1997年成立，資本額2.4億元。

廖紫岑自許鑫傳擁有三個「金」字招牌。第一個金就是擁有稀有的電視購物執照，2018年成立的「美麗人生MAY LIFE」電視購物目前在有線電視系統已經有84%上架頻道，在電視收視族群的年長者與家庭主婦中，電視購物仍擁有一定的支撐力與互動性；積極地跨足電商也不排除合併其他電子商務標的，將會是鑫傳未來發展重點，去年11月美麗人生更創下電視與網路雙直播的平台導購方式。

第二個金是，鑫傳在內容產業的平台串連與內容的原創，跟OTT平台LINE TV也進行多項內容深度合作計畫，包括地方新聞在LINE TODAY 24小時新聞即時播放，合製微文史節目「LO叩敲敲門」，創下200萬點閱次數的佳績。

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第三個金，則是陪伴產業，鑫傳旗下有兩個衛星電視頻道，冠軍電視與冠軍夢想台，每年有2億多元的營收，在長輩收視戶中，占有相當大的優勢。廖紫岑表示，如何讓長輩可以享受更多科技進步的資源，支持更多新創團隊投入長照的陪伴產業，也是衛星電視轉型的重點。

他指出，鑫傳目前已跟瑪帛科技合作，提供健康、運動、娛樂的互動課程，讓長輩透過電視可以居家學習。（編輯：楊蘭軒）1110107