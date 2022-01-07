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中信金去年全年獲利542億元 寫歷史新高

2022/1/7 19:43
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（中央社記者蘇思云台北7日電）中信金今天表示，2021年全年稅後盈餘達新台幣542.05億元，兩大動能來自財務管理手續費收入以及股債處分利得，全年獲利創下歷史新高，EPS為2.73元。

中國信託金融控股公司（中信金控）今天公布2021年12月自結盈餘，12月單月稅後盈餘為23.13億元，累計全年稅後盈餘542.05億元，不僅超越2020年全年水準，也創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.73元。

中信金表示，2021年全年稅後盈餘達542億元，金控總資產規模突破7兆元，都創下歷史新高。

中信金財務長邱雅玲告訴中央社記者，12月銀行及保險核心動能穩健，其中子公司台灣人壽為因應未來匯率變化，增提10億元外匯價格準備金。中信金去年成長動能主要來自銀行的財務管理手續費收入，以及保險投資股債的處分利得。

子公司中國信託商業銀行2021年稅後盈餘297.96億元，年成長9%。

邱雅玲表示，中信銀旗下2個主要業務是淨利息收入與淨手續費收入，2021年淨利息收入部分年成長3%，主要來自銀行存放業務「量的成長」，銀行已逐漸擺脫先前降息的不利影響，預計今年如果開始啟動升息循環，在存放業務量擴大的基礎下，利差（存款與放款利率的差額）再進一步擴大，「對銀行來說是比較有利的趨勢」。

邱雅玲指出，2021年淨手續費收入部分年成長9%，最主要動能來自財富管理業務，其手續費收入年成長達18%，動能強勁，信用卡部分則受到疫情影響較多。

保險業務方面，邱雅玲指出，台灣人壽投資型保單銷售動能佳，加上投資業務操作良好，帶動獲利成長，子公司台灣人壽2021年稅後盈餘231.31億元，年成長40%。（編輯：趙蔚蘭）1110107

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