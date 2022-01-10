敦捷攜手台大醫院 開發篩檢心律不整APP

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（中央社記者張建中新竹10日電）觸控晶片廠敦泰旗下子公司敦捷光電今天宣布，與台大醫院、台大新竹分院合作開發一套「愛心鏡RhythmCam」APP（行動裝置軟體），可供民眾自行篩檢心律不整。

敦捷表示，「愛心鏡RhythmCam」APP是直接利用手機上的鏡頭，結合多年開發的演算法，可以達到與心電圖相當的篩檢和診斷準確率，是一款獲得衛福部核准的心律不整分析醫療器材APP。

台大新竹分院主任林廷澤指出，心房顫動是國人最常見的心律不整，可能增加中風、心臟衰竭和死亡的風險，若能提早發現且即時使用藥物預防與治療，能夠下降中風、心臟衰竭和死亡的機率。

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林廷澤說，心房顫動初期為陣發性，亦即間歇性發作，往往不易診斷延誤就醫，因而喪失治療的黃金時間。目前國際專家多建議自我篩檢，以利早期診斷與治療。

敦捷表示，除了APP量測，敦捷還與台大醫院合作開發追蹤雲端平台，使用者可依自己的時間隨時量測心律，檢視是否有心律不整，雲端平台可判斷並聯繫患者至台大體系各分院，接受進一步的診斷與治療。（編輯：康世人）1110110