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日月光投控2021年度營收逼近5700億元 寫史上新高

2022/1/10 16:51
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）封測大廠日月光投控自結去年12月營收新台幣596.65億元，創單月次高，累計去年第4季營收1729.36億元，則是單季新高，全年5699.97億元為史上新高。

日月光投控今天下午公布去年12月自結合併營收596.65億元，較去年11月605.23億元微減1.42%，比2020年同期502.98億元增加18.62%，創歷年單月次高。

其中封裝測試及材料去年12月營收310.11億元，較去年11月304.75億元微增1.8%，比前年同期253.91億元增加22.1%。

去年第4季日月光投控自結合併營收1729.36億元，較去年第3季1506.65億元增加14.8%，比前年同期1488.87億元成長16.2%，創歷史單季新高。

其中封裝測試及材料去年第4季營收919.58億元，較去年第3季900.92億元微增2.1%，比前年同期727.52億元增加26.4%。

累計去年全年日月光投控自結合併營收5699.97億元，較前年4769.78億元增加19.5%，創歷史新高。

展望今年第1季，外資法人日前報告預期，日月光投控第1季營運將優於以往季節性淡季，單季業績有機會超過1450億元，衝同期新高，今年仍可維持逐季走高態勢，今年全年業績目標登上6500億元大關，年增14%以上，再創歷史新高。（編輯：潘羿菁）1110110

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