台達電去年12月寫3高紀錄 全年營收衝破3千億大關

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）台達電2021年12月營運表現寫「3高」，12月營收新台幣300.55億元、去年第4季837.7億元以及全年3146.71億元，分別創下單月、單季與年度史上新高紀錄。主要受惠電源供應器、工業自動化與資通訊等3大動能強勁。

台達電今天公布去年12月營收。台達電表示，去年12月營收創歷史新高，主要動能是電源供應器市場料況改善，下游拉貨積極，工業自動化事業大陸市場都現不錯，另外資通訊事業的基礎設施，包括網通跟資料中出貨都不錯。

累計第4季營收來到837.7億元，去年全年營收3146.71億元，年成長11.35%，單季及全年度營收均創歷史新高。

台達電12月各事業營收占比分別為，電源及零組件占57%、基礎設施占28%、自動化事業占15%。

台達電去年第4季在料況逐步改善推動下營運持續走高，全年度再度改寫歷史新紀錄，法人看好2022年包括自動化產業、網通資料中心、車用電組件等產業電求續旺，加上原物料供應鏈問題改善，整體營運續創新高可期。（編輯：潘羿菁）1110110