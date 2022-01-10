飯店業營收回暖 看旺農曆年商機

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（中央社記者江明晏台北10日電）因年終國旅、聚餐旺季挹注，飯店業營收轉強，晶華、六福、雲品去年12月營收分別月成長21.05%、18.81%、35%；儘管近期疫情攪局，業者仍看好農曆年住房與年菜商機。

晶華酒店今天公告2021年12月集團合併營收為新台幣5.47億元，月增21.05%、年減5.18%；晶華說明，主要是自去年9月起，達美樂因股權移轉不再計入晶華營收，如不含達美樂與去年同期比較，增加9.36%。

晶華指出，累計去年全年營收49.32億元，年減9.18%，主要因第3季受疫情的影響。

近日本土疫情出現擴大跡象，晶華表示，集團旗下各飯店持續強化防疫措施，以因應即將來臨的農曆春節連假與尾牙春酒旺季。今年也有許多企業在防疫的考量下，計劃以尾牙宴席的預算購買禮物贈給員工，台北晶華酒店爭取企業大單或是員工團購的青睞，總計晶華的年菜外賣和年禮銷售和去年相比，業績已多出50%，春節連假住房率也近8成左右，為第1季業績挹注良好的營運動能。

受惠國旅與年底尾牙、企業活動挹注，六福集團去年12月營收達2億元，月增18.81%、年增64.45%，餐飲旺日訂席達8成，關西六福莊訂房率也超過8成。

展望後市，隨著春節越來越近，大量海外民眾返台過節，六福萬怡、六福居已轉型防疫旅館，住房從12月起逐步飆升，更於1月內達到高峰。六福萬怡餐廳及宴會廳年節訂位已達約8成，外帶年菜組合目前銷售約達7至8成。

另外，六福已與「華熊營造」完成簽約，將共同建造六福新型酒店式商辦大樓，打造成松江南京商圈指標商辦，開始進入密集整備階段，預計今年第2季動工，估2026年完工，將成為六福未來營運主要動能，帶動後市表現。

雲品國際酒店12月合併營收為2.11億元，與11月相比，月增35%，與2020年同期相比衰退5%，在新冠肺炎疫情對全球的巨幅影響下，雲品國際2021年全年合併營收14.51億元，年減21%。

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雲品指出，2021年下半年餐飲營收雖逐漸回溫，但今年1月起本土疫情有些許復燃跡象，雲品於第一時間啟動企業顧客的尾牙替代方案，如改為等值的外帶餐盒、桌菜打包或是延後改為春酒來辦理。

同時，雲品透過宴會平台「君品Collection」多元化委託經營版圖，受理桃園皇家薇庭、台東紅葉谷地熱溫泉園區、台中蘭克斯特與烏來紅河谷園區，更在義大利佛羅倫斯經營豪宅物業管理，未來更能在委託經營案件上持續深化發展。（編輯：張均懋）1110110