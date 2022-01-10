國泰金全年賺1406億元創新高 單月獲利4連霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）國泰金表示，2021年12月自結稅後淨利新台幣52.5億元，奪下金控連續4個月的單月獲利王，全年稅後淨利達1405.7億元，年成長85%，全年獲利續創歷史新高。

國泰金控今天發布新聞稿，國泰金表示，2021年受惠經濟復甦及金融市場上行，各子公司核心獲利動能強勁，旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券、國泰投信全年獲利創下歷史新高。

國泰金表示，國壽12月稅後淨利44.1億元，全年稅後淨利達1128.7億元，大幅成長114%。2021年投資績效亮麗，保險本業死費差穩定貢獻獲利，全年初年度保費（FYP）達2023.9億元，年成長26%，穩居業界第一。

國泰金表示，近期伴隨通膨持續走高、全球央行相繼釋出貨幣政策轉向訊息，加上變種病毒導致全球染疫病例數大增，股市與利率在擾動中震盪走高。國壽投資團隊靈活操作、伺機實現資本利得，並在利率反彈之際布建債券部位，提升經常性收益。

國泰金表示，匯率方面，國壽傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，帶動避險成本進一步下降，並使全年避險成本較2020年下降超過60個基本點（1點等於0.01個百分點），改善幅度顯著。

國泰金表示，國泰世華銀行12月稅後淨利10億元，全年稅後淨利達238.1億元，年成長7%，全年獲利創歷史新高。2021年存放款成長動能強健，全年淨利息收入年成長9%；國內基金銷售佳，投資型保單熱賣，帶動財富管理商品銷量成長，全年淨手續費收入年成長12%。

國泰金表示，國泰世華銀信用卡有效卡數維持市場第一，統計到去年12月底為543萬張，年成長6%；截至2021年12月底逾放比率0.09%，備抵呆帳覆蓋率1778%，資產品質維持穩健。

國泰金表示，國泰產險12月稅後淨損1.5億元，主因大型商業賠案入帳、疫情趨緩後車險損失頻率上升所致；全年稅後淨利21.8億元，年成長0.2%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰金表示，國泰證券12月稅後淨利1.4億元，全年稅後淨利達22億元，年成長50%。2021年受惠於國內外股市交易活絡，在台股經紀業務方面，2021年市占率達3.5%，年成長46%；台股定期定額2021年每月扣款金額逐月成長，累計全年扣款金額近150億元，年增率呈倍數增長。

國泰金表示，國泰投信12月稅後淨利0.7億元，全年稅後淨利達14億元，年成長64%。共同基金規模超越5000億元，總管理資產達1.28兆元，續創歷史新高並穩居市場第一。（編輯：張均懋）1110110