致茂結束子公司日茂新材料 專注量測儀器本業

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）檢測設備廠致茂今天表示，子公司日茂新材料階段性任務結束，致茂董事會今天通過結束日茂新材料代理業務，完全結束後辦理解散，專注量測儀器本業。

致茂今天下午在台灣證券交易所舉行重大訊息說明會指出，子公司日茂新材料從2006年8月成立以來，代理日本日鐵微金屬株式會社（Nippon Micrometal Corporation）出售半導體封裝用金線、銅線、無鉛錫球，引領致茂進入半導體產業。

致茂表示，近年公司在半導體測試儀器相關領域營收逐年成長，子公司日茂新材料階段性任務已結束，今天致茂董事會通過結束日茂新材料代理業務，專注量測儀器本業。

致茂公告說明，日茂新材料是單一法人股東所組織公司，因此由致茂董事會代為行使股東會職權；日茂新材料解散相關作業事宜，授權董事長依相關法令規定全權處理。

致茂表示，日茂新材料2019年及2020年營業收入分別是新台幣21億元及25億元，占致茂合併營收比重各為15%及16%，稅後淨利占致茂淨利分別是2%及1%，對致茂獲利及股東權益影響甚微。

致茂公告，2020年度Nippon Micrometal Corporation進貨總額新台幣24.43億 元，占日茂新材料進貨總額比例99.57%，預估結束日期3月31日。（編輯：趙蔚蘭）1110111