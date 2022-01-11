新鋼看好第2季起營運向上 今年出貨量年增15%

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（中央社記者蔡芃敏台北11日電）不鏽鋼材料加工廠新鋼表示，上游不鏽鋼廠今年供貨轉為順暢，隨著電子大廠建廠，無塵室、通風管、光罩等需求大增，看好新鋼營運自第2季起逐步向上，估全年出貨量年增15%。

新鋼去年營收新台幣34.89億元，年增6.80%。新鋼專營不銹鋼材料加工與銷售，向唐榮、燁聯 、東盟、華新麗華等上游業者採購原料後，再進行二次加工、剪裁，下游涵蓋機械製造、醫療器材、家電用品等產業。

新鋼今天召開法說會，董事長鄭毅宏表示，電動車對鎳料需求龐大，看好鎳價今年將續居高檔。受惠於此，今年仍是「有希望的一年」。

他表示，上游不鏽鋼廠去年供貨不順，不過目前交期已經縮短，只要上游供應順暢，估今年出貨量可較去年成長15%；新鋼去年前3季出貨量約3.3萬公噸。

鄭毅宏指出，農曆春節長假效應，加上海運持續塞港，首季營運將為全年淡季。隨著電子大廠建廠，無塵室、通風管、光罩等需要增加，看好營運自第2季起逐步向上，下半年營運將優於上半年。

此外，新鋼配合政府發展推動綠色能源，目前已在新莊廠及大園廠廠房屋頂出租鋪設太陽能板，將電力回售給台電。（編輯：趙蔚蘭）1110111