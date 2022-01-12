晶豪科：營運第1季落底 合約價估持平

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（中央社記者張建中台北12日電）記憶體廠晶豪科總經理張明鑒今天表示，營運可望於第1季落底，合約價將持平表現，預期第3季將是最旺的一季。

張明鑒今天出席長庚大學工學院與記憶體廠產學合作簽約典禮。他受訪時表示，客戶調整即將結束，營運可望於第1季落底。

張明鑒指出，晶豪科有2/3產品採合約價，1/3產品價格採逐月調整，初步估計第1季合約價將持平表現。預期第3季將是營運最旺的一季。

至於晶圓的成本，張明鑒表示，因已與供應商簽訂合約，晶圓成本應於去年第4季達到高峰。

他說，DDR2產品因供應商少，市場波動小，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）因供應商比較多，市場壓力相對較大。

記憶體製造廠旺宏總經理盧志遠今天也出席長庚大學與記憶體廠產學合作簽約典禮。對於產業景氣，盧志遠表示，現在沒看到烏雲，不過烏雲隨時會來。

盧志遠說，因邏輯IC市況好，中國大陸晶圓代工廠不想代工生產NOR Flash，大陸的對手拿不到產能，旺宏本身有產能，相對有利。

盧志遠表示，汽車、人工智慧與5G應用的NOR Flash市場依然吃緊，電腦市場需求則有點弱。整體第1季營運可能比去年第4季淡，不過可望比去年同期成長。

針對中國大陸來台挖角議題，長庚大學校長湯明哲說，現在業界都不緊張了，在經歷過去挖角面板及動態隨機存取記憶體（DRAM）人才，台灣工程師已知道跳槽對岸3年後就沒有合約了。大陸很難靠挖角建立自己的技術，因為技術在進步，需要的是未來技術的人才。

盧志遠表示，台灣產業要有世界人才，現在要重視的是爭奪世界人才。湯明哲補充說，長庚大學今年預計招收220名外國學生，吸引國外優秀學生。（編輯：郭無患）1110112