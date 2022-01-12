爭議案快速裁定 商業法庭保護投資人發揮重大作用

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（中央社記者潘智義台北12日電）財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事長張心悌表示，去年7月商業法庭正式運作，對於有經營權之爭或重大爭議的商業案件快速裁定，可望對投資人保護發揮重大作用。

投保中心今天舉行記者會，張心悌以光洋科經營權爭議為例，商業法庭在一週左右裁定禁止公司派獨董吳昌伯、市場派台鋼獨董吳美慧召集股東臨時會，相當看好商業法庭的效率。

她說，投保中心近期為維護投資人權益，提告的案件包括日月光及矽品內線交易案、杜康-KY財報不實，至寶電、如興、晟楠解任訴訟都可望由商業法庭審理。

對於KY公司（外商在台灣掛牌上市公司）若涉不法，替投資人求償時遇到的困境，她坦言，因KY公司屬境外公司，若涉案人離開台灣，且在台無資產可扣押，將對求償造成不小困難，甚至台灣法院判決到國外執行也有一定的難度，所以不排除透過和解的方式，為投資人取得較大的賠償額度。

對於康友-KY掏空案，投保中心代投資人求償，法院在去年3月送出開庭通知，但時間延滯，因被告在中國，尚未進入實體審理，訴訟人在海外確實影響訴訟進度。

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投保中心統計，截至110年底，總計協助投資人進行280件團體求償案件，求償金額共計新台幣725億餘元，授權人數達18.32萬餘人；其中69件經法院判決全部或一部勝訴確定，判決賠償金額279億餘元。

另外，去年較具指標性案件包括康友-KY財報不實、杜康-DR財業務文件不實案，投保中心已提起團體訴訟；因商業事件審理法已於去年7月施行，包括杜康-DR財業務文件不實等5案，可望透過商審法的機制設計，加速審理效率。（編輯：張均懋）1110112