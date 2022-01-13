台灣手機量能萎縮 Realme：加強中高階布局

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（中央社記者江明晏台北13日電）面對台灣智慧機市場量能萎縮，手機品牌realme今天表示，2021年產品銷售量成長15%至20%，今年希望在新台幣1萬至2萬的價格帶能有成長，也就是往中高階持續布局。

realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，這兩年台灣智慧機市場萎縮，過去每年手機的銷售量大概是600、700萬支，去年和今年大概只會在500萬至550萬支之間，整體量能下滑，也因此，除非產品構面或是產品應用面要比較大的變革，否則要取得快速市占成長擴張會比較困難。

他指出，近年Realme市占大概維持前4、前5名的表現，以萬元以下機種表現比較好，今年希望在1萬至2萬的價格帶能有成長，也就是往中高階持續布局，將有新產品推出，充實產品觸及面。

鍾湘偉表示，2021年產品銷售量在GT系列挹注下後，成長了15%至20%，但市占排名要繼續往前跨一步，門檻會比較高，現階段先維持市場占有率，並在新的價格帶，往中高階拓展。

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至於IoT物聯網產品的部分，他表示，Realme穿戴和手錶市場比較成熟，家居類產品也會著墨， Realme在全台都有設有品牌店，受限於疫情，展店速度不會太快，但去年開始都在電信商設專區，增加消費者體驗。

智慧型手機品牌realme今天攜手遠傳電信獨家推出新機 realme 9i，是全台首款搭載高通最新Snapdragon 680 4G處理器機款，同時也是2022年realme 全新數字系列第一款產品，以新台幣6000元有找的售價，搶攻過年換機商機。（編輯：張均懋）1110113