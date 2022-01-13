財政部愛國西路舊址 將結構補強當部會中繼辦公室

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財政部表示，位於北市愛國西路舊址的財政大樓今招標進行結構補強，預計2023年6月完工，可再多使用10年以上，規劃作為各機關原辦公廳舍改建時的中繼辦公室。中央社記者吳佳蓉攝 111年1月13日

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（中央社記者吳佳蓉台北13日電）財政部今天表示，將針對台北市愛國西路舊址的財政大樓進行結構補強，預計2023年6月完工，可再多使用10年以上，規劃作為各機關原辦公廳舍改建時的中繼辦公室，估可協助節省租金支出新台幣3.4億元。

財政部2018年9月17日從台北市愛國西路搬遷至景美財政園區，愛國西路舊址的財政大樓，因結構問題，原本規劃先當國產署光復南路辦公廳舍改建時的中繼站，之後便拆掉重建。由於該地位於博愛特區，又緊鄰央行、總統官邸，先前不少部會都想爭取於重建後進駐。

國產署今天舉行例行記者會，副署長李政宗表示，財政大樓長期仍規劃拆掉重建，但行政院日前定調，短、中期希望該地先發揮「中繼辦公室」角色，讓有改建計畫的部會，於改建時期能有地方辦公，因此需要先進行結構補強。

李政宗指出，愛國西路財政大樓現況為2棟地上8層、地下1層鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，耐震能力未達現行規定，為確保後續使用上安全無虞，須辦理結構補強，含室內裝修、屋頂防水、外牆整建等工程，預估總工程經費約2.29億元，總工期約18個月。

李政宗說，結構補強後至少可再使用10年，並節省各部會在外租用辦公廳租金約3.4億元。結構補強案統包工程已在10日開標，有兩家廠商投標；其中1家符合資格進入評選，結果將於1月下旬揭曉，全案預計2023年6月完工。

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之後首個進駐機關正是國產署，李政宗表示，國產署已啟動光復南路辦公廳舍改建計畫，去年（2021年）歷經兩次流標，檢討招標條件後，預計今年3月將重新公告招商，搭配地上權標的將由大安區住宅區土地替換為南港區精華地段特定商業區土地，以增加廠商投標誘因。

李政宗指出，等國產署光復南路辦公廳舍改建計畫完成遷回後，財政部舊大樓將交給其他有改建計畫的機關中繼使用。（編輯：蘇志宗）1110113