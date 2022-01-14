央行緊縮建商養地 房仲：小型建商首當其衝

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）央行打擊炒作再出招，限定建商購地貸款需在18個月內開工。房仲業者今天分析，央行透過金融機構端緊縮銀根，大型建商因資金充沛，影響有限，但小規模建商首當其衝，預計短時間購地速度放緩，購地規模縮小。

中央銀行嚴打建商養地，昨天召開「強化銀行購地貸款風險控管措施」會議，促請銀行訂定內規，落實借款人在期限內動工興建，期限以最長18個月為原則。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建商近年積極獵地，重劃區標售價格屢創新高。由於購地成本增加，間接帶動未來推案價格飆升。

她說，央行為避免建商利用融資囤地養地，透過金融機構端緊縮銀根。對大型建商來說，因資金充沛，影響不大，但規模小的建商首當其衝，短時間購地速度會放緩，購地規模也會縮小。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德也認為，中小型建商影響較大，預估將放慢購地規模與腳步。大型建商籌資管道多元，衝擊較小；不過，在央行頻頻出招下，也讓業者「槓桿操作幅度不如從前」。

他說，以前游資太多，現在一步步縮緊資金水龍頭，央行招數「越打越準」，政策配套齊全。對建商而言，由於政策處處綁手綁腳，預估將有效抑制業者囤地。（編輯：康世人）1110114