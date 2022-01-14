集邦：電視面板跌勢緩 液晶顯示器面板可能再跌

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（中央社記者潘智義台北14日電）雖然電視面板報價跌勢已緩，但集邦科技產業分析師陳俊弦今天表示，受惠疫情帶動在家上班、上課需求的液晶顯示器、筆電面板出現跌勢後，不排除未來進一步下跌的可能。

陳俊弦今天在集邦科技（TrendForce）面板研討會受訪時指出，美國疫苗接種率大幅提高，疫情帶動的遠距需求已明顯降低，受惠遠距使用需求的液晶顯示器（Monitor）、筆電面板訂單縮減，預期在工作天數少的2月出貨量縮後，3月出貨量即便回升後也不如1月，並可能在4月以後的第2季出貨量再減，面板價格也不排除出現明顯跌勢。

他解釋，2021年第4季液晶顯器面板出貨優於第3季，主因面板廠考慮上游驅動IC缺貨，又有塞港問題，只要能拿到驅動IC，就儘可能的拿多少IC就出多少面板。

不過，2022上半年驅動IC缺貨有機會逐步緩和，塞港也陸續緩解，客戶針對面板超額備貨的情況跟著減少，但面板廠今年第1季未減產，可能導至客戶的庫存增加，影響可能在第2季浮現。

他認為，雖然遠距需求降低，整體液晶顯示器出貨漸減，但電競專用液晶顯示器需求仍可望成長，仍是重要的利基型產品，還有曲面面板也屬利基型產品，市場需求依然看增。

集邦科技研究副理陳巧慧表示，電視面板價格在去年上半年狂飆，但在下半年走跌過程，甚至部分尺寸單月大跌約2成，今年1月跌勢已緩，報價接下來可逐步緩和。

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陳巧慧直言，韓廠三星顯示器選擇淡出大尺寸LCD面板市場，專注有機發光二極體（OLED）面板，雖然自家的手機OLED面板全球領先，但大尺寸OLED面板仍不排除向樂金顯示器（LGD）購買其特有的白光OLED。

她說，三星顯示器淡出大尺寸LCD面板市場，高階產品市場被台廠友達、群創分食，但中國面板廠積極布局，市占率逐年成長，LCD電視面板市占率已達64%，全球出貨前3大面板廠都由陸系面板廠包辦，電視面板市占率並往7成靠攏。（編輯：黃國倫）1110114