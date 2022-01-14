陽明董事會拍板 新造5艘1.5萬TEU級貨櫃輪

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）陽明海運今天召開董事會，為因應未來營運中長期發展，董事會通過新造5艘1萬5000TEU（20呎貨櫃）級全貨櫃輪與造櫃計畫。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，全球海運供應鏈失衡，運價節節攀升，海運市場迎來大多頭，貨櫃航商無不加緊腳步造船、造櫃。陽明先前透露，去年度資本支出約新台幣100億元，今年資本支出較去年翻倍，且持續研議造船計畫。

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陽明今天公告，董事會通過新造5艘1萬5000TEU級全貨櫃船，以符合未來營運中長期發展及船隊汰舊換新需求。同時，董事會通過，進行貨櫃補充計畫，以因應業務需要。

陽明表示，今年度資本支出規劃中有列船舶布建計畫，且獲得董事會支持。不過，造船計畫涉及未來環保法規趨勢、傳統燃料或替代燃料、船廠造價與期程，在董事會完整討論後，授權布建5艘新船。陽明後續將配合市況、研議結果進一步評估，並依程序提報董事會。（編輯：潘羿菁）1110114