全國都市地價總指數漲0.82％ 新北漲最多

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（中央社記者賴于榛台北15日電）內政部今天公布最新一期全國都市地價總指數為103.98，較上期上漲0.82％，較109年同期則漲1.99％，呈現微幅上漲趨勢；其中新北上漲2.01％最多，主因生活機能日趨完善，捷運等陸續興建及完工。

內政部今天發布第57期，民國110年4月1日至110年9月30日期間的都市地價指數。

內政部指出，全國都市地價總指數為103.98，較上期上漲0.82％，較109年同期則漲1.99％，整體變動情形，呈現微幅上漲趨勢，觀察全國，除連江縣小跌0.34%外，其餘均較上期上漲，漲幅最多的5個縣市為新北市2.01％、台南市1.63％、嘉義市1.50％、高雄市1.45％、台東縣1.11％。

內政部解析，新北因整體開發區生活機能日趨完善，及近期捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、環狀線等各項重大建設陸續興建及完工、工業區立體化政策等，致地價上漲幅度較大，其中以林口區上漲3.39％，漲幅最為明顯。

台南市部分，內政部認為，平實營區市地重劃區、九份子重劃區、大橋區段徵收區及南科地區等整體開發區發展，帶動地價上漲，各行政區中以東區上漲2.73％，漲幅最為明顯；而嘉義市地價上漲部分，主要受湖子內區段徵收區的影響，西區、東區分別上漲1.52％、1.48％。

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內政部也發現，各使用分區指數與上期比較，工業區104.37上漲1.01％漲幅較大，住宅區104.06上漲0.91％次之，商業區103.57則上漲0.49％，主要為近年受台商回流購地設廠影響，致使工業區指數漲幅較住宅區指數及商業區指數漲幅明顯。

都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，定期於每年1月15日及7月15日發布。（編輯：郭無患）1110115