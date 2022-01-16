公股行庫備戰疫情 華南銀17日起分流上班

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（中央社記者謝方娪台北16日電）公股行庫為因應Omicron來襲，自主強化防疫措施，華南銀今天宣布17日起採分流彈性上班；兆豐金指出，一旦疫情再蔓延或警戒升級，隨時可因應防疫需要，評估是否執行居家或分組分流辦公。

本土疫情升溫，公股行庫自主強化防疫措施，華南銀行今天宣布，為降低員工上、下班尖峰時刻通勤相互感染風險，17日起採取分流彈性上班機制。

華南銀行表示，總行單位自上午8時20分起至9時50分，分4梯次彈性上班，並嚴格管制電梯每次搭乘人數及嚴禁電梯內交談與飲食；營業單位則可視需要安排員工彈性上班，報請總行核備即可。

華南銀行指出，總行大樓員工餐廳即日起鼓勵員工改以打包餐盒帶回個人座位用餐，並勸導員工減少中午外出用餐；取消各項大型活動，並呼籲分行尾牙延後或取消。

同時，華南銀行建立員工健康監測機制，鼓勵員工儘速施打第3劑疫苗，加強工作場所環境清潔和消毒、員工防疫安全教育，並利用內部通報群組加強疫情相關聯繫。

兆豐金表示，董事長張兆順上週已指示經理部門準備隨時啟動異地辦公，同住家人確診一定要通報，並鼓勵員工儘速施打第3劑疫苗；目前已取消金控尾牙，銀行各單位自辦尾牙也都延期辦理。

兆豐金指出，相關部門還在評估是否再提升防疫等級，由於之前已有居家辦公經驗，兆豐金會先做好萬全準備，一旦疫情再蔓延或警戒升級，隨時可因應防疫需要，評估是否執行居家或分組分流辦公。

另因應桃園地區Omicron疫情變化，兆豐銀各分行持續加強各項防疫作為，包括提高清消頻率，加強個人衛生、戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

第一金旗下第一銀行指出，自17日起總行將啟動3班分流上班，分行則加強防疫措施因應；目前已全數取消尾牙，並根據疫情變化滾動檢討防疫措施。

另針對桃園地區分行，一銀特別加強防疫規格，大廳服務員及保全人員全需配戴防護面罩，櫃檯全數設置防疫隔板，以避免群聚傳染風險。（編輯：林克倫）1110116