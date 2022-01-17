東森購物射三箭 去年每股賺17.7元創高

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（中央社記者江明晏台北17日電）東森國際旗下轉投資東森購物網全年每股盈餘（EPS）17.7元，續創新高，東森購物歸功多元通路、開拓自營商品與善用大數據經營三大策略，今年全年營收將挑戰456億元。

東森國際旗下轉投資東森購物網今天公布業績表現，東森購物合併草莓網2021全年合併營收新台幣283.2億元，年增率14.7%，累計合併稅前淨利達21.6億元，全年每股盈餘（EPS）17.7元，超越2020全年的EPS 14.11元。

東森購物董事長王令麟表示，回顧2021年全球經濟受疫情影響，而東森購物獲利仍能創新高，全年EPS達到 17.7元，其中最重要的是網路業績的成長，從2020年72億元營收，到2021年成長為106億元，年成長率達到47%，2022年網路通路要挑戰240億元，加上電視、電話行銷及草莓網，東森購物今年全年將挑戰456億元營收目標。

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東森購物表示，在2021年交出漂亮成績單，歸功三項策略奏效帶動獲利大幅成長，第一箭，以多元通路並進模式穩定經營，第二箭，積極開拓自營商品項目，第三箭，善用大數據經營。

隨著線上線下銷售不斷擴大，東森購物也積極布建快速物流，除了楊梅幼獅物流中心已於去年10月啟用楊梅一倉，預計今年6月楊梅二倉也將啟用，將可提升網路商品入倉比例及快速到貨的比重。（編輯：林興盟）1110117