台積電股價衝685元創天價 市值攀高至17.76兆

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（中央社記者張建中新竹17日電）晶圓代工廠台積電今天股價持續走高，開盤跳空達新台幣685元，創新天價，市值攀高至17.76兆元。

台積電營運展望樂觀，今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率將達53%以上，高於原訂的目標50%及以上。

在營運展望優於預期下，外資連續4個交易日共買超台積電7萬6828張，推升台積電股價自643元，攀高至672元，上漲29元。

台積電美國存託憑證（ADR）達140.66美元，市值7294.6億美元，接連超越輝達（NVIDIA）及波克夏（Berkshire Hathaway），躍居全球第8大。

台積電今天股價延續強勁走勢，開盤跳空達685元，創新天價，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至17.76兆元，貢獻大盤指數約108點。（編輯：楊蘭軒）1110117

台積電領軍 台股早盤漲逾百點突破18500點

（中央社記者吳家豪台北17日電）上週五美國費城半導體指數上漲，電子權值股台積電釋出樂觀看法，加上台勝科等矽晶圓族群及航運股表現強勢，激勵台股今天開盤上漲逾108點，最高來到18512.15點。

晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）14日續漲1.1%、收在140.66美元（約新台幣3883元），寫下收盤新高；今天台積電股價跳空開高13元，來到685元，漲幅近2%，成交量超過1.3萬張。

由於本土疫情升溫，防疫概念股走勢強勁，康那香漲逾2%，最高來到31.35元；物流業者宅配通的股價開平走高，一度攻上100元，大漲逾6%。（編輯：楊凱翔）1110117