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瞄準防疫居家商機 工研院愷得醫材合作開發呼吸器

2022/1/18 11:17
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（中央社記者張建中新竹18日電）工研院今天與愷得醫材簽約，將合作開發適用於居家環境及醫院的非侵入性呼吸照護醫材產品，爭搶相關市場商機。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，依據MarketsandMarkets市場研究報告，2019年全球呼吸照護器材市場約新台幣5700億元，至2024年將成長到8700億元以上規模，年複合成長率達9.1%。

林啟萬說，隨著疫情流感化，將帶動遠距醫療發展，連帶促使多功能持續性陽壓呼吸器產品趨於普及，推升市場需求成長。

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林啟萬表示，工研院在疫情期間，已整合上、中、下游產業與醫材供應鏈，完整建立呼吸器開發、製造與取證的流程。

看準國內防疫進入新的階段，呼吸器市場的需求擴增至輕症，甚至是進入居家場域，愷得醫材長期布局呼吸器周邊耗材及配件，瞄準商機決定與工研院合作開發非侵入性陽壓的雙相呼吸道換氣輔助機、高流量濕化氧氣經鼻導管系列、持續性陽壓呼吸器系列產品。（編輯：楊凱翔）1110118

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