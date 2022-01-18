將來銀行拚2年百萬戶 4年損益兩平

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（中央社記者蘇思云台北18日電）純網銀將來銀行總經理許柏林表示，初期會從內部股東生態圈推動業務，透露會有「秘密武器」，也可能跟全聯的支付合作；將來銀行目標2年達百萬用戶，4年損益兩平。

金融監督管理委員會2019年開放3家純網銀設立，將來銀行在去年底取得金管會核發營業執照。將來銀行經中央存款保險公司審核通過成為要保機構，將來銀行董事長鍾福貴與許柏林，今天都出席存款保險簽約典禮。

台灣其他2家純網銀樂天銀行、連線商業銀行（LINE Bank）都已經在去年1月及4月對外開業，截至去年12月金管會統計，兩家戶數分別為6.3萬戶、60.7萬戶。將來銀行預計1月22日開始內部試營運，對外正式開業為3月底。

許柏林典禮後接受媒體聯訪時表示，將來銀行計劃開業2年達百萬用戶，不過目標是用來超越的，今年希望會有亮麗成績，強調仍要「行穩致遠」。

許柏林指出，先前2家純網銀陸續開業，也觀察到獲客需要成本，將來銀行會採取更穩健腳步，期待4年達到損益兩平。至於是否有增資需求，他表示，今年沒有增資需求，看業務推展情形，明年可能會有增資需求。

許柏林說，將來銀行比較晚開業，看到很多同業經驗以及客戶反饋；將來銀行都是國內股東，中華電信有電信、科技背景，兆豐金有聯貸、外匯經驗，新光集團有人壽、產險業務，凱基銀強項是證券，全聯有很好的生活應用場景，初期會先從股東生態圈開始推動業務，打策略聯盟戰。

他表示，目前壓力測試情形，系統1小時可應付2萬筆流量，初期會提供存款、放款、支付以及轉帳提現等基本功能，採取發金融借貸卡方式。下半年會進一步推出其他服務，規劃今年先建立個人金融版圖，未來有利跟各行各業創新合作。

許柏林表示，開業初期會提供一些高利率優惠，希望更多民眾來享受服務，導引更多資金來做更好的投資報酬。他也透露後續會有「秘密武器」，不過許多合作還在洽談，開業時才會對外宣布。

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他指出，將來銀行關注客戶黏著度，希望客戶開戶後，還可以多使用銀行服務。舉例來說，將來銀行可能也會規劃跟全聯串接，全聯的支付可以綁定將來銀行金融借貸卡等。

許柏林進一步解釋，像是中華電信有1000多萬用戶，全聯有800多萬會員，假設從股東業務的1000萬用戶，有機會爭取其中5%、10%，就有50萬、100萬戶。支付業務也需要借力使力，會希望多串接應用程式介面（API），讓消費者可隨時享受服務。（編輯：楊蘭軒）1110118