樂觀看待IPO動能 勤業眾信：今年家數上看60家

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（中央社記者吳佳蓉台北18日電）展望今年首次公開募股（IPO）市場，勤業眾信今天樂觀預估，家數將上看60家，比去年倍增，主因除遞延上市潮發酵外，半導體、電動車相關產業受惠轉單效應、產能擴增，也帶來強勁募資動能。

勤業眾信舉行「2022年台灣資本市場發展趨勢與展望記者會」，總裁柯志賢表示，回顧去年台灣IPO家數為28家（不含3家櫃轉市），其中多達14家由勤業眾信輔導，市占率5成，總募資金額為新台幣321億元，創6年來新高，企業平均募資金額為11.4億元。

展望今年，勤業眾信審計會計師黃堯麟說，從手中客戶預計掛牌家數、近期IPO送件數及去年興櫃家數來推估，今年IPO家數可上看60家。

黃堯麟分析今年IPO家數成長動能指出，首先，去年受疫情干擾，部分企業IPO時程受到遞延，預計將延到今年開花結果；其次，台灣資本表現也佳。

再者，黃堯麟說，受惠轉單效應，台灣半導體、自動化、電車相關產業獲利大幅成長，帶動相關供應鏈成長，啟動增員、擴廠，也帶來強勁資金需求。

勤業眾信審計部營運長李東峰觀察，今年上半年高科技、電子、生技等產業IPO件數預期將大幅增加，隨供應鏈陸續完成布局，也加速企業加速上市櫃腳步，多頭榮景有望持續延燒。

同時，李東峰提醒企業，如今投資者不只關心EPS（每股盈餘），更用ESG（環境、社會及公司治理）永續發展來衡量企業價值，企業應將永續概念整合於策略，藉以創造國際資金流動的虹吸效應。

在元宇宙議題席捲全球之際，李東峰認為，數位轉型策略與資安等營運風險管理，更將成與疫情共存關鍵。（編輯：康世人）1110118