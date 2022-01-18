雲豹能源19日登錄興櫃 今年營運可望續創新高

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（中央社記者張建中新竹18日電）再生能源開發商雲豹能源將於1月19日登錄興櫃交易，雲豹能源目前在手工程與得標金額高達新台幣90億元，今年營運可望較去年再成長，續創歷史新高。

雲豹能源下午舉行線上法人說明會，董事長賴勁麟表示，隨著環保趨勢成為國際間共識，台灣作為全球產業鏈的一員也必須緊跟國際腳步，積極發展再生能源應用。

他說，雲豹能源作為全方位發展的台灣能源品牌，自詡不僅是ESG促成者、也是實踐者，網羅太陽能、離岸風電等多元再生能源，致力達成能源轉型目標，與國際接軌。

雲豹能源成立於民國105年，早期專注於太陽光電，近年轉型為再生能源整合平台服務商，陸續投入離岸風電、儲能、售電平台、水處理等項目。

雲豹能源目前開發持有太陽能案場遍及全台12縣市，總量逾300MW，並於台南北門投資建置123MW漁電共生戶外場域。

離岸風電部分，雲豹能源攜手其他廠商共組離岸風電台灣隊，不只計劃投入Formosa 4、Formosa 5兩座風場開發，更進軍開發日本優良風場，展現開拓國際市場野心。

除發電外，雲豹能源還跨足儲能及售電業，打造發電、儲電、售電一站式服務，多角化經營讓集團綠能版圖更趨完整。

雲豹能源去年營收21.55億元，年增919%，創歷史新高。在各項業務皆有不錯斬獲，台南北門漁電共生案場合約總金額超過60億元，子公司煒盛廢水也掌握20億元訂單，雲豹能源今年營運展望樂觀，可望再創歷史新高。（編輯：趙蔚蘭）1110118