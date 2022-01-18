四大會計師事務所搶人才 拚提升員工待遇

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（中央社記者吳佳蓉台北18日電）四大會計師事務所之一的勤業眾信今天宣布將全面調薪，基層加薪幅度逾10%，資誠也表示將加薪逾9%；會計師事務所高層透露，近年會計畢業生大量被金融業吸走，必須提升待遇、工作環境來搶人才。

勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）今天宣布全面推動「Well-being人才政策」，將陸續實施混合辦公模式、加速人才全球調派，並為全體員工有感加薪，調幅優於軍公教加薪4%，基層更可達10%，盼發揮拋磚引玉效果。

消息一出，資誠（PwC）、安永（EY）、安侯建業（KPMG）也陸續向媒體提供聲明表示，將一同努力提升會計產業員工福利。

資誠表示，薪酬除衡量職位評價及員工績效能力表現外，也會掌握物價通膨、市場調薪趨勢等外部因素來調整，預計今年整體平均調薪幅度將達9%以上，比往年大為提升。近年也以設計多元獎金項目，推動身心健康活動，提供員工數位技能課程等來提升福利，並已實施遠距工作，服裝解禁。

安永則指出，公司員工薪資福利一向位居四大會計師事務所之首；對此次勤業眾信調升薪資，安永肯定，將有助提升會計師事務所的薪資水平，因此樂觀其成，未來會持續提供員工具競爭力的薪資福利，並確保所有新進員工均能受到完整培訓，透過所內學習平台取得多元化技能。

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安侯建業表示，將持續秉持全球策略，成為多元、具包容性的學習性組織，藉此吸引多元及跨領域優秀人才，協助員工因應時代潮流，發揮優勢、發展個人能力，今年部分部門已完成調薪。

會計師事務所高層今天於受訪時透露，去年台大會計系畢業生，120個裡面只有18個進入四大會計師事務所，其他大多跑到待遇更好的金融業，避免未來找不到人，薪資水平、工作環境等都要提升，才能吸引優秀人才青睞。（編輯：趙蔚蘭）1110118