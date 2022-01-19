關渡醫院智慧化 施崇棠：2024年完成全院系統更新

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（中央社記者吳家豪台北19日電）電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天表示，將打造關渡醫院成為第一個以華碩xHIS次世代醫療系統架構為基礎的數位原生醫院，各模組未來2年將陸續上線，目標在2024年完成全院系統更新。

華碩電腦、陽明交大、關渡醫院今天共同舉辦雲端智慧醫院研討會暨合作研發簽約儀式，以醫院上雲、跨界整合為核心，探討醫院數位轉型，發展以人為中心的智慧醫療服務，並宣布與台北市立關渡醫院攜手合作台灣第一個數位原生醫療資訊系統，施崇棠受邀出席致詞。

他說，關渡醫院與華碩電腦都位於關渡地區，擁有共同願景，希望利用科技建立以關渡醫院為中心、服務關渡5萬人的社區照顧模式。

施崇棠坦言，台灣有世界一流的醫療服務與具國際競爭力的高科技，但多年來因為大型醫院難以統合與技術升級的資訊系統，導致創新的人工智慧物聯網（AIoT）醫療照顧服務難以落地。

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他指出，華碩在一年前提出xHIS次世代智慧醫療資訊平台計畫，投入近百名工程師打造以數據為核心的人工智慧（AI）共通平台，內建結構化病歷AI模組與醫療護理語音AI模組，建置於國家級台灣衫二號AI超級電腦上，讓台灣醫院首次有採用雲原生技術的開放平台，藉此共同建構生態圈，解決醫療資訊孤島問題。

另外，施崇棠表示，將全力打造關渡醫院成為第一個以華碩xHIS次世代醫療系統架構為基礎的數位原生醫院，未來將利用2年時間陸續上線各模組，目標在2024年完成全院系統更新，開啟能引領台灣的雲端智慧醫院模式。（編輯：楊凱翔）1110119