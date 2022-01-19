宣明智：電動車產值上看6兆美元 台灣將更被依賴

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（中央社記者張建中新竹19日電）聯電榮譽副董事長宣明智看好電動車未來發展前景，他預期電動車產值規模上看6兆美元，未來電動車要用到更多的半導體，台灣將被依賴更多。

宣明智今天接受震傳媒主持人黃光芹專訪，他表示電動車市場大，單是小型電動車市場產值規模可望達1.98兆美元，是晶圓代工業的20倍以上，也比電腦及智慧手機總和還高出1倍，整體電動車產值規模上看6兆美元。

宣明智說，台灣產業已在電動車供應鏈之列，尤其未來電動車要用到更多的半導體，一輛電動車內可能使用超過250顆晶片，台灣將被依賴更多。

宣明智認為，台灣應在IC優勢基礎下發展電動車，由政府政策鼓勵產業，促進台灣內部良性循環，協助了解產業，進而提升外銷能力。

至於生技及醫材產業，宣明智表示，國內法規要先進，若法規落後，台灣產業肯定會落後國外；此外，國內應有效運作快速臨床，加速認證時間。

針對鴻海創辦人郭台銘憂心台灣2022年一定會缺電，宣明智也認同說，隨著經濟發展，用電需求會越來越多，如果沒有做好準備，一定會發生缺電。

宣明智表示，找到乾淨、沒有碳、又能夠大量發電的能源，是有為政府要做的事。他建議，可以考慮特許用電大戶自行發電，就地發電，經濟效益高。

至於新竹縣市合併議題，宣明智說，他是有條件支持，對科技發展有幫助就支持，沒有幫助就不支持。他認為，倉促合併必定弊大於利，要謀定而後動。

宣明智表示，合併後要升格、未來預算要增加。此外，基於新竹縣市及苗栗已是共同生活圈，且苗栗與竹科發展密不可分，竹竹苗如果能夠併，效果將遠大於竹竹合併。他說，當前三地可以先展開合作，才能解決問題。（編輯：張均懋）1110119