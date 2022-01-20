台北市2021年豪宅交易350筆 大安區穩居冠軍

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（中央社記者蔡芃敏台北20日電）台北市去年豪宅交易達350筆，其中，大安區占99筆，為北市豪宅成交冠軍，總銷金額新台幣178.8億元。房仲分析，雖然央行拉高貸款限制，不過在低利環境、通膨隱憂下，優質豪宅依舊吸引資金追逐。

根據實價登錄資料，台北市去年共有350筆豪宅交易，成交總額達629億元。若觀察各行政區交易，大安區為豪宅成交王，年銷99筆，總銷金額178.8億元；信義區以54筆交易、總額110.5億元居次；中山區成交數達57筆，不過成交總價低於信義區，年銷總額為98.7億元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，資金潮推動豪宅市場買氣，且全球面臨通膨問題，高資產族將資金移往豪宅停泊。觀察豪宅成交區域分布及價量，去年這波豪宅買氣有向指標建案聚攏的現象。

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郎美囡表示，台北市2020年豪宅交易共354筆，去年小幅衰退，但通常交易實價揭露有時間差，或許有交易尚未登錄實價，待去年豪宅成交全數揭露，有機會超越2020年成交量。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，儘管央行拉高貸款限制，受惠貨幣寬鬆及低利環境，優質豪宅依舊吸引資金追逐。不過，對於高端客戶來說，真豪宅才有價值，過去推出「只有豪宅價沒有豪宅規模的假豪宅」不容易放大價量。（編輯：郭無患）1110120