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後疫情時代來臨 COMPUTEX於5/24虛實整合開展

2022/1/20 18:35
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（中央社記者梁珮綺台北20日電）貿協今天表示，今年台北國際電腦展（COMPUTEX）將採虛實整合方式舉行，實體展時間為5月24日至27日、線上展為5月24日至6月6日，將聚焦智慧驅動、數位韌性、綠能永續、創新與新創等主題。

中華民國對外貿易發展協會今天舉行2022年台北國際電腦展線上說明會，並在會中宣布電腦展將採虛實整合方式舉行，5月24日至27日在南港展覽館舉辦實體展，線上展則在5月24日至6月6日推出。

貿協表示，將聚焦智慧驅動（Accelerating Intelligence）、無限體驗（Connected X-Experience）、數位韌性 （Digital Resilience）、開創運算（Innovative Computing）、綠能永續（Sustainability）、創新與新創（Innovations and Startups）6大主題。

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貿協指出，後疫情時代，盼台北國際電腦展能創造更彈性、符合需求的國際平台，以數位化形式開創更多可能，今年展會4大特色為「前瞻趨勢」、「虛實展示」、「精準推薦」、「商機媒合」。

貿協進一步說明，目前正在洽邀宏碁（Acer）、超微（AMD）、華碩（ASUS）、台達（Delta）、技嘉（GIGABYTE）、美光（Micron Technology）、微星（MSI）、輝達（NVIDIA）、恩智浦（NXP）、美超微（Supermicro）等全球指標科技大廠參與，共同打造全球科技生態系平台。（編輯：林興盟）1110120

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